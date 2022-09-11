إجراء 14 ألف عملية و15 ألف ولادة في مركز بنغازي الطبي خلال 2021

أجرى الأطباء بمركز بنغازي الطبي، أكثر من 14 ألف عملية جراحية خلال العام الماضي، ونحو 15 ألف ولادة، وفق بيان للمركز السبت.

وقال المركز، إنه أجرى أكثر من مليون اختبار خلال العام الماضي، «فتحت بها أكثر من 50 ألف ملف حالة دخول».

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وبحسب البيان، يعمل في مستشفيات بنغازي الأربعة كادر يضم 6000 عنصر طبي وطبي مساعد، موجها الشكر لكل العناصر الطبية والطبية المساعدة على كل ما يقومون به من مجهودات «جبارة»، خاصة أن مركز بنغازي الطبي، يغطي رقعة جغرافية كبيرة جدا في المنطقة الممتدة من المرج وحتى إجدابيا وإلى الكفرة، حيث لا يوجد في هذه المساحة خدمات إيواء الباطنة والنساء والولادة والاورام وأمراض الدم، والأمراض السارية والمعدية والجلدية إلا فيه.