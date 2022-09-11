الهادي: قطر قادرة على النجاح لحل الأزمة شريطة التزام الحياد

الوطن / رصد

أعلن عضو لجنة المسار الدستوري في مجلس الدولة، محمد الهادي، تحصّله على معلومات تفيد بقيام وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن والسفير القطري لدى ليبيا محمد بن ناصر، بالالتقاء بالأطراف المتنازعة في ليبيا.

وقال الهادي في تصريحات صحفية إن تلك اللقاءات لم تؤد إلى الوصول لنتائج، داعيا قطر إلى لعب دور من أجل خلق توازن بين بعض الأطراف التي كانت تدعمها إبان ثورة فبراير، ولتحقيق الانسجام مع مواقف الحليف التركي.

وتوقع الهادي تحقيق قطر لنتائج إيجابية لحل الأزمة الليبية، شريطة محافظتها على الحياد وعدم الانحياز لطرف دون آخر، مع إقصاء حساباتها الإقليمية عن الملف.

ورأى الهادي أن القول بانضمام مصر للحلف القطري التركي، استباقٌ للأحداث في ظل وجود السعودية والإمارات وتعارض مصالح المصريين مع المصالح التركية في ليبيا.