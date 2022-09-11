حسني بي: هذا الكم من تخفيض الأسعار لا يمكن أن يكون تسوية سوق.. هناك شيء غريب

قال رجل الأعمال الليبي، حسني بي، إنه لا يمكن القبول بالقول بأن الركود كان سبباً في تخفيضات الأسعار بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 90% حتى وإن كان هذا في صالح المستهلك.

وأضاف حسني بي، في تصريحات صحفية، أن الكثير يسأله عن ماذا يجري بالسوق والبعض يجيب أن التخفيضات نتاج منافسة تجارية والآخرين يروجون أن ترجح التخفيضات الكبيرة إلى انخفاض ناولون النقل البحري من موانئ الصين إلى الموانئ الليبية بمقدار 10 آلاف دولار الحاوية 40 قدم 60% والاقتصاديين متخوفون ومندهشون وبعضهم يقر ويبرر عن دخول ليبيا في مرحلة كساد اقتصادي ما بعد التضخم الركودي المعاش.

وأوضح رجل الأعمال، أنه أرجح أن تأثير إنخفاض النوالين قد لا يؤثر في تخفيض عام للأسعار بما يتعدى 10% وأن التصحيح السعري الناتج عن التضخم الركودي قد لا يؤثر بالانخفاض ما يتعدى 20%.

وقال إنه من المذهل أن تنخفض الأسعار للمواد المعمرة والأثاث أكثر من 40% أو أن تصل بالسجاد إلى 90% “أو 10% من قيمته نهاية عام 2021″، هذا الكم من التخفيض لا يمكن أن يكون تعديل أو تسوية سوق هناك شيء غريب.

وأكد بالقول أنه إذا صح ما يتداول من تخفيضات تقارب 90% قد يرجح هذا التخفيض إلى تصفية نهائية لأعمال وأنشطة اقتصادية أو قد يقودنا إلى التفكير الأبعد إلا وهو أموال غير مشروعة كان يستثمرها مكتسبيها يغسلونها من خلال أعمال مشروعة ورأو الآن الحاجة الملحة لتسييل قيمتها تخوفاً من ملاحقات قانونية من قبل النيابة العامة أو لتمويل أعمال بديلة أتمنى ألا تكون أعمال تخالف القانون.