النائب العام: إزالة 31 اعتداء على منظومة النهر الصناعي

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قال النائب العام، إن هيئة الشرطة بالغرفة الأمنية المُشتركة – بنغازي؛ بالتعاون مع الوحدات النظامية، باشرت إجراء إزالة 31 مبنى مخالفا للقوانين تم تشييدها على مسار منظومة النهر الصناعي، إضافة إلى سد فتحات تمديد المياه غير الشرعية؛ وتعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عمل المنظومة.

وأوضح النائب العام، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمقتضيات المصلحة العامة؛ وتدعيماً للجهود الرامية إلى التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن أفعال التعدي على منظومة النهر الصناعي في مدينة بنغازي.

ولفت البيان إلى أن النائب العام وجّه الجهات الضبطية، في وقت سابق، بمباشرة إجراءات الاستدلال لرصد وحصر التعديات على الأراضي الواقعة في مسار إمداد مدينة بنغازي بالمياه، وتحديد هوية مرتكبيها، لاتخاذ التدابير التي تقتضيها مواجهة هذه الأفعال بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

وأسفرت الإجراءات عن إثبات 31 واقعة تعدٍّ طالت مسار منظومة النهر الفرعية – بنغازي، عند المحطة (200+12) ؛ ومن المحطة (485+15) حتى المحطة ( 326+17)، وفق بيان النائب العام.

وأكد أن أعمال حصر ورصد التعديات على مسار النهر الصناعي الممتد من خزان (الطليحة) حتى (طريق الهواري) ما تزال قائمة بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.