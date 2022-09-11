بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تراجع تدريجي في درجات الحرارة هذا اليوم علي أقصي الساحل الغربي بينما تبقى الأجواء ساخنة على بعض مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية أغلب الأحيان.

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 38)مْ وتسجل علي بني وليد و أبونجيم (40-41)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد علي مناطق (المرج – البيضاء و شحات), ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بدايةً من يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-35)مْ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:19)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:48).