مكافحة الأمراض يطمأن المواطنين بخصوص جدري القرود 

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طمأن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، المواطنين بأن المركز لم يسجل أي حالات اشتباه حتى الآن من مرض جدري القرود في جميع أقسام الأمراض المعدية في البلاد.

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أنه بحسب الدراسات يتوقع أن يزول المرض من تلقاء ذاته لأنه ينتشر بشكل بطيء.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن جدري القرود فيروس معروف وليس جديد، وغالباً ما يكون خفيفاً، ويوجد له بالفعل لقاحات وعلاجات أثبتت فاعليتها بنسبة 85%.

ولفت المركز، إلى أن أعراض إصابة الفيروس للإنسان تظهر على شكل طفح جلدي أولاً، وبعدها تتحول إلى بثور وتشققات، حمى وقشعريرة، ورم في الغدد اللمفاوية إرهاق وألام في العضلات.

وأكد المركز، أن معظم الناس يتعافون في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع دون الحاجة إلى دخول المستشفى.