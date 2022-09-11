توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يشهد الطقس تراجعًا تدريجيًا في درجات الحرارة هذا اليوم علي أقصي الساحل الغربي.

وأضاف المركز أن هذا التراجع يشمل باقي مناطق الشمال الغربي يوم الغد مع رطوبة عالية على معظم مناطق شمال ليبيا خاصة المناطق الساحلية.

وأوضح أن الأجواء تبقى ساخنة هذا اليوم على مناطق مصراته – بني وليد – سرت – ابونجيم والجنوب الغربي.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على هذه المناطق تتراوح مابين ( 35 – 41 )مْ.

وأفاد المركز أن درجات الحرارة تبقى ضمن معدلاتها الفصلية على مناطق الشمال الشرقي حيث تتراوح مابين ( 29 – 34 )مْ.