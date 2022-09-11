النائب العام يطالب برصد التعديات على مسار النهر الصناعي وتحديد هوية مرتكبيها

وجه النائب العام، الجهات الضبطية، بمباشرة إجراءات الاستدلال لرصد وحصر التعديات على الأراضي الواقعة في مسار النهر الصناعي العظيم بمدينة بنغازي.

وطالب النائب العام، بتحديد هوية مرتكبيها لاتخاذ التدابير التي تقتضيها مواجهة الأفعال غير المشروعة بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وذلك استجابة لمقتضيات المصلحة العامة، وتدعيماً للجهود الرامية إلى التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن هذ التعديات.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، تم نشره مساء أمس السبت على صفحة المكتب بفيسبوك، إن هذه الإجراءات أسفرت عن إثبات إحدى وثلاثين واقعة تعدٍّ طالت مسار منظومة النهر الفرعية – بنغازي، عند المحطة “200+12” ومن المحطة “485+15” حتى المحطة “326+17” .

وأضاف البيان أن رجال هيئة الشرطة بالغرفة الأمنية المُشتركة – بنغازي؛ بالتعاون مع الوحدات النظامية، باشروا بإجراء إزالة عدد واحد وثلاثين مبنى تم تشييده على مسار منظومة النهر الصناعي بالمخالفة للتشريعات وسد فتحات تمديد المياه غير الشرعية؛ وتعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عمل المنظومة.

ووفق البيان، فإنه مازالت أعمال حصر ورصد التعديات على مسار النهر الصناعي الممتد من خزان الطليحة حتى طريق الهواري، قائمة بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.