الارصاد: تراجع تدريجي في درجات الحرارة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 01/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تشهد تراجع تدريجي هذا اليوم علي أقصي الساحل الغربي ويشمل هذا التراجع باقي مناطق الشمال الغربي يوم الغد مع رطوبة عالية على معظم مناطق شمال ليبيا خاصة المناطق الساحلية.

ووفقا للتقرير تبقى الأجواء ساخنة هذا اليوم على مناطق مصراته – بني وليد – سرت – ابونجيم والجنوب الغربي حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على هذه المناطق مابين ( 35 – 41 )مْ.

بينما تبقى ضمن معدلاتها الفصلية على مناطق الشمال الشرقي حيث تتراوح مابين ( 29 – 34 )مْ.

والله اعــــــــــــــلم.