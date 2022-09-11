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الحبيب: الليبيون يصدقون الأكاذيب والأباطيل والخداع من أجل الامتلاء بالأوهام

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، أن الليبيين يصدقون الأكاذيب والأباطيل والخداع من أجل الامتلاء بالأوهام، وفقا لقوله.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إنهم لا يحبون الحقيقة بل يحبون من يزين لهم الواقع ولو زوره وزيفه”، بحسب وصفه.

وأضاف “يصدقون الأكاذيب والأباطيل وحتى الخداع للامتلاء بالأوهام لتعزيز قدراتهم على التعايش مع واقعهم السيء من دون بذل أي مجهود لتغييره والاكتفاء بالفرجة والانتظار وفي أحسن الانفعالات تراهم يعلنون التذمر في واقع افتراضي”.

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صحيفة الساعة 24

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