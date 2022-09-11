مكافحة الأمراض: لم تسجل أي حالات اشتبه بجدري القرود في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2022

أكد المركز لوطني لمكافحة الأمراض أنه لم يسجل أي حالات اشتباه حتى الآن بمرض جدري القرود في جميع أقسام الأمراض المعدية في ليبيا .

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن أعراض إصابة الفيروس للإنسان تظهر على شكل طفح جلدي أولاً وبعدها تتحول إلى بثور وتشققات، حمى وقشعريرة، ورم في الغدد اللمفاوية إرهاق وألام في العضلات.

وأشار المركز إلى أن غالبية المصابين يتعافون في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع دون الحاجة إلى دخول المستشفى.

وبحسب الدراسات يتوقع أن يزول المرض من تلقاء ذاته لأنه ينتشر بشكل بطئ، وهو فيروس معروف وليس جديد، وغالباً ما يكون خفيفاً، ويوجد له بالفعل لقاحات وعلاجات أثبتت فاعليتها بنسبة 85%..