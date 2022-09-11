الأرصاد الجوية: تراجع درجات الحرارة على أقصى الساحل الغربي وأجواء ساخنة على بعض مناطق الشمال الغربي 

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يشهد الطقس تراجعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أقصى الساحل الغربي بينما تبقى الأجواء ساخنة على بعض مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية أغلب الأحيان.

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 38)مْ وتسجل علي بني وليد و أبونجيم (40-41)مْ، وتسجل تراجعًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق (المرج – البيضاء و شحات)، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بدايةً من يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (30-35)مْ، وتسجل تراجعًا طفيفًا يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35-40)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(36-38)مْ .