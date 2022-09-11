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الأرصاد الجوية: تراجع درجات الحرارة على أقصى الساحل الغربي وأجواء ساخنة على بعض مناطق الشمال الغربي 

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يشهد الطقس تراجعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أقصى الساحل الغربي بينما تبقى الأجواء ساخنة على بعض مناطق الشمال الغربي. 

  • رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة: 

حالة السماء: صافية أغلب الأحيان.  

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 38)مْ وتسجل علي بني وليد و أبونجيم (40-41)مْ، وتسجل تراجعًا يوم الغد على أغلب المناطق. 

  • الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد: 

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق (المرج – البيضاء و شحات)، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بدايةً من يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر. 

الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض مناطق الجبل الأخضر.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (30-35)مْ، وتسجل تراجعًا طفيفًا يوم الغد.  

  • الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:- 

حالة السماء: صافية بوجه عام. 

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35-40)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.  

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة: 

حالة السماء: صافية.  

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(36-38)مْ . 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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