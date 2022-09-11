الأرصاد الجوية: تراجع درجات الحرارة على أقصى الساحل الغربي وأجواء ساخنة على بعض مناطق الشمال الغربي 

العنوان – طرابلس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يشهد الطقس تراجعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أقصى الساحل الغربي بينما تبقى الأجواء ساخنة على بعض مناطق الشمال الغربي.
- رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:
حالة السماء: صافية أغلب الأحيان.
الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 38)مْ وتسجل علي بني وليد و أبونجيم (40-41)مْ، وتسجل تراجعًا يوم الغد على أغلب المناطق.
- الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق (المرج – البيضاء و شحات)، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بدايةً من يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض مناطق الجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (30-35)مْ، وتسجل تراجعًا طفيفًا يوم الغد.
- الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35-40)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(36-38)مْ .
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