الوضع الجوي السائد والمتوقع اليوم الأحد و اليومين القادمين

طرابلس 11 سبتمبر 2022 ( وال ) – يتوقع المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة تراجع تدريجي في درجات الحرارة هذا اليوم الأحد، على أقصى الساحل الغربي، ويشمل هذا التراجع باقي مناطق الشمال الغربي يوم الغد الإثنين مع رطوبة عالية على معظم مناطق شمال ليبيا خاصة المناطق الساحلية.

جاء ذلك في نشرة الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأحد11/ 09 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

و تبقى الأجواء ساخنة هذا اليوم على مناطق مصراته – بني وليد – سرت – ابونجيم والجنوب الغربي، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على هذه المناطق ما بين (35 – 41)مْ.

بينما تبقى ضمن معدلاتها الفصلية على مناطق الشمال الشرقي حيث تتراوح ما بين (29 – 34)مْ. (وال _ طرابلس)

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