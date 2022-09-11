العامة للكهرباء تعلن قرب دخول محطة مصراتة الاستعجالية على الشبكة لعامة 

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء قرب دخول محطة مصراتة الاستعجالية على الشبكة العامة بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميغاوات.

وأضافت الشركة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن العمل في المحطة في مراحل الانتهاء، مؤكدة أن دخولها على الشبكة يساهم في استقرار الشبكة.

وأكدت الشركة أنه تم إنجار ما نسبته 99% وصولا إلى مرحلة الاختبارات التشغيلية الأولية للوحدة الأولى ولايزال العمل جارٍ على الوحدة الثانية وقريبًا سيتم إدخال الوحدة الأولى على الشبكة.

وأوضحت أن محطة مصراتة الاستعجالية وضعت أسسها عام 2021 بقدرة إنتاجية تصل 650 ميغاوات موزعة على عدد وحدتي توليد تبلغ قدرة كل واحدة منها 325 ميغاوات.