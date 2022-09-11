شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة في مناطق مختلفة من العاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” القيام بأعمال صيانة لمكونات شبكة التوزيع بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء وكذلك صيانة دائرة توزيع حي الأندلس شملت مد كابل ضغط منخفض مسافة 100 متر حجم 240 مم بدل كابل معطوب على محطة ابوليفة حيث تمت متابعة وتأمين الموقع من قبل فنيي نقطة صيانة الرياضية.

وأشارت الشركة إلى أن فرق الصيانة التابعة لدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط غرب طرابلس تواصل جهودها لتحسين الشبكة، حيث قامت بالعمل على إصلاح العطب الذي حدث بالكابل رقم ( 1) بمحطة تحويل الأسلاك / المنهل جهد 30 ك ف .