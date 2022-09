بعد سرقة أغطية الصرف.. صناعة ومعادن تصريف الأعمال: تداول الخردة بالطرق غير المنظمة ممنوع

ليبيا – حذرت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة تصريف الأعمال من خطورة سرقة أغطية غرف صرف المياه الناتج عنها ازدهار لبيع الخردة بالطرق غير المنظمة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، نقل عنها متابعتها لما يحدث من أعمال سرقة الحديد في الآونة الأخيرة، لا سيما تلك التي تطال أغلب هذه الأغطية في الطريق السريع، محذرة من الخطر الناتج عن هذا من تجمع الأمطار وتعطيل في الحركة المرورية.

وجددت الوزارة تحذيراتها السابقة من مسألة بيع الخردة بهذه الطرق وكونها سببًا رئيسًا في عمليات السرقة التي يقوم بها ضعاف النفوس من دون الاكتراث بأضرارها، ما يؤثر بالسلب على مقدرات الدولة العامة وأملاك المواطنين الخاصة، مؤكدة أن تداول الخردة اختصاص أصيل للشركة العامة المعنية التابعة لها.

