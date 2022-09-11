طرابلس 11 سبتمبر 2022 ( وال ) – أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الأحد الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.

• الريح براني إلى متغير الاتجاه ويكون شلوق هذا اليوم على ساحل الخمس و مصراتة ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0.25-0.75) متر.

• البحر خفيف الموج إلى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على درنة وأقصى الساحل.

• الريح بحري إلى شرش بشكل عام بينما يكون غربي إلى باش على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.25) متر على ساحل درنة و طبرق و ما بين (0.25 -0.75) متر على باقي الساحل.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة. (وال _ طرابلس)

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