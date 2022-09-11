تن صبراتة..مركز الرقابة يكشف عن واقعة غش تجاري وتزييف 

أخبارليبيا24

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عن واقعة غش تجاري وتزييف انتحال علامة تجارية تن صبراتة لمصنع مقفل منذ سنوات.

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن نتائج تحاليل عينات التونة غير مطابقة للمواصفات الليبية المعتمدة.

وأكد المركز أنه فور جمع المعلومات من قبل مفتشي مكتب صبراتة رفقة الجهات ذات العلاقة وجمع الاستدلالات توجهوا داخل الأسواق لسحب كميات التونة وجمع عينات منها.

وذكر مركز الرقابة على الأغذية الأدوية وأنه تمن إحالة العينات إلى مختبرات المركز لإجراء التحاليل المخبرية والتي بينت نتائجها أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة.

وأفاد المركز أنه تم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة حيال الغش التجاري من حيث انتحال اسم علامة تجارية وأخرى لعدم مطابقة المنتج للاشتراطات الصحية المطلوبة.