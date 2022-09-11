أمن بنغازي: القبض على شخص من ذوي السوابق الجنائية محكوماً غيابياً بـ 3 سنوات

تمكن قسم البحث الجنائي، بمديرية أمن بنغازي، من القبض على شخص من ذوي السوابق الجنائية ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة ثلاثة سنوات على ذمة وقائع الايذاء الجسيم.

وقال بيان صادر عن المديرية: “في اطار الخُطة الموضوعة من رئيس قسم البحث الجنائي العميد سليمان بوشيبة، لضبط المطلوبين لدى القضاء على ذمة أحكام غيابية، وردت معلومات عن أحد الأشخاص بمنطقة الماجوري صادر بحقه حكم بالسجن غيابياً لمدة ثلاث سنوات على ذمة وقائع إيذاء وإعتداء على المواطنين ومطلوب أيضا لدى مركز شرطة رأس إعبيدة على خلفية واقعة الايذاء الجسيم”.

وأضاف البيان “تم خروج أعضاء التحريات بالقسم إلى منطقة الماجوري قرب المحكمة وتم مُشاهدة الشخص المطلوب على متن مركبة آلية نوع هيونداي افانتي سوداء اللون وتم اللحاق به وضبطه وبتفتيش المركبة إحترازياً تم العثور على أداة لتعاطي المُخدرات (كنشة) وخليط من التبغ مع مادة بنية اللون يُشتبه بأن تكون مُخدر الحشيش وقنينة صغيرة سعة نصف لتر بها خمرة محلية الصنع”.

وتابع “تم الإنتقال إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ن.ع.ر.من مواليد 1985 واعترف بحيازته وتعاطيه للمواد المخدرة وهروبه من حكم غيابي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتم إحالته للنيابة العامة”.