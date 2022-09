التويجر: لا حل في ليبيا إلا بتوافق جميع الأطراف المحلية على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية

ليبيا – قال رمضان التويجر القانوني والباحث السياسي الليبي إن الوضع الراهن في ليبيا يحمل جميع التوقعات والاحتمالات، مرجعًا ذلك لتعذر التوافق بين الأطراف الليبية، وللتنافس الدولي حول من يمكنه السيطرة على ليبيا خلال المرحلة المقبلة، وسط رفض من جميع الأطراف داخليًا وخارجيًا لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

التويجر وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن حسم الوضع في ليبيا عسكريًا أمر بالغ الصعوبة، وعليه لا حل إلا بتوافق جميع الأطراف المحلية على إجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني المنتظر، مستدركًا: “عدا ذلك، يُهدِّد استقرار ليبيا، ويؤدي بها إلى حرب مفتوحة لن تكون لها نهاية، إلا باتضاح معالم العالم الجديد الذي يتشكل راهنًا نتيجة الصراعات الدولية والحرب الروسية على أوكرانيا”.

وحول الاستقرار أو الاتجاه للصراع المسلح، قال التويجر: “ليبيا مؤهلة للاستقرار، لكن شرط الاتفاق بين الأطراف المحلية والدولية التي تقف من خلفها على إجراء الانتخابات، وقبول جميع الأطراف بنتائجها ومؤهلة أيضًا لأن تكون ساحة أخرى من ساحات التنافس الدولي بحيث ينتقل إليها الصراع من جبهة أوكرانيا، وهذا يشكل خطرًا على المنطقة”.

