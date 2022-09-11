الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد

طرابلس 11 سبتمبر 2022 ( وال ) – يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تراجع تدريجي في درجات الحرارة هذا اليوم على أقصى الساحل الغربي، بينما تبقى الأجواء ساخنة على بعض مناطق الشمال الغربي، جاء ذلك في نشرة عن الأحوال الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأحد الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري .

– الحالة الجوية على المنطقة من رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء: صافية أغلب الأحيان والرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين (33- 38)مْ وتسجل علي بني وليد و أبو نجيم (40-41) مْ، وتسجل تراجع يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

– السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق (المرج – البيضاء و شحات), ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بدايةً من يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (30-35)مْ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

– السماء صافية بوجه عام والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

– الواحات-السرير-تازربو- الكفرة:-

السماء صافية والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38)مْ. (وال _ طرابلس)

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