أمير قطر يبحث مع المستشار صالح مستجدات الأوضاع والتعاون الثنائي

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استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والوفد المرافق.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، بحث الجانبان خلال اللقاء ، أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.،

كما استعرض المستشار صالح خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، مثمناً في الوقت ذاته دعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها.

من جانبه، أكد الشيخ تميم دعم بلاده لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

ووصل عقيلة صالح، إلى الدوحة، أمس السبت، في زيارة رسمية، تأتي بعد يومين من زيارة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، إلى الدولة ولقائه أمير البلاد.