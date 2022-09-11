حفتر يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي في بنغازي 

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أعلن مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم الأحد، أن القائد العام المشير خليفة حفتر استقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير.

وأوضح مكتب الإعلام أن سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين كانت رفقة سولير أثناء استقبالهم في مكتب حفتر في بنغازي.

وكان المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، سلم اليومين الماضيين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعبر المبعوث الفرنسي عن تطلعه والشعب الفرنسي للمزيد من التعاون على كافة الأصعدة، لتوطيد العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد سولير أن الرئيس الفرنسي يأمل أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة.