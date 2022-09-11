وزارة ثقافة الدبيبة: سنقيم سهرات فنية وموسيقية في قصر الخلد العامر

ينطلق، مساء يوم الثلاثاء 13 سبتمبر2022، مهرجان الثقافة الليبية برعاية وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لمدة يومين، بقصر الخلد العامر في مدينة طرابلس، ويتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.

بحسب بيان الوزارة التي تترأسها مبروكة توغي، تنطلق فعاليات المهرجان مساء الثلاثاء، عند الساعة السادسة، من ميدان الجزائر في مسيرة راجلة رفقة الفرقة النحاسية، وفرق الفنون الشعبية، وصولاً على قصر الخلد العامر،

ويتضمن برنامج المهرجان في اليوم الأول افتتاحية المهرجان ومعارض للكتاب الخاص بإصدارات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ومعرض فنون تشكيلية بمشاركة الفنانين محمد الخروبي، وصبري سلطان، وسالم دغيس، ومروة التومي، ومعرض للصور الفوتوغرافية للمصور الفنان العارف القاجيجي، وحفل توقيع كتاب، وندوة ثقافية، وحفل غنائي.

أما اليوم الثاني فيتضمن ندوة ثقافية على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، حول الثقافة الليبية، بمشاركة كل من الكاتب منصور بوشناف، والكاتب عبدالحكيم كشاد، ويدير الندوة الدكتور أحمد الرشراش. بقاعة قصر الخلد العامر.

كما سيتضمن الأمسية الشعرية، والتي ستكون عند الساعة السادسة مساء، بقصر الخلد العامر، يحيها الشعراء يوسف عفط، محمد عبد الله، صالح قدر بوه، أكرم اليسير. ويديرها الكاتب رامز النويصري، بمصاحبة موسيقية للفنان أحمد الحافي، كما سيتضمن سهرة فنية بمشاركة فرق المألوف والموشحات.

وسيكون ختام الفعاليات المهرجان بقصر الخلد، بداية من الساعة الثامنة مساء، والذي يتضمن برنامجه حفل فني لفرق المألوف والموشحات، و تكريم ثلة من الإعلاميين والفنانين والمثقفين.