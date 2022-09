ليبيا – قال المحلل الاقتصادي أحمد المبروك إن بداية الركود الذي يضرب الأسواق بدأت ملامحها على الاقتصاد غير النفطي في ليبيا.

المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، رجح أن يعصف الركود بالاقتصاد ككل، نتيجة عدم اتخاذ مصدات للركود التضخمي من قبل صناع القرار.

The post المبروك: الركود الذي يضرب الأسواق بدأت ملامحه تظهر على الاقتصاد غير النفطي في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية