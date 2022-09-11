ليبيا الان

المشير حفتر يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا وسفيرة فرنسا

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

التقى قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”، وذلك في مكتب المشير حفتر ببنغازي.

ووفق بيان للقيادة العامة اليوم، فقد ضم اللقاء سفيرة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين”.

ويشار إلى أن القائد العام قد حضر الأربعاء مناورة عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية بين اللواء “106” مجحفل واللواء “طارق بن زياد المعزز” تحاكي طرد “إرهابيين” والقضاء عليهم بعد تمكنهم من التسلل إلى البلاد واحتلالهم مدينتين ليبيتين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك