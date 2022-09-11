المشير حفتر يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا وسفيرة فرنسا

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التقى قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”، وذلك في مكتب المشير حفتر ببنغازي.

ووفق بيان للقيادة العامة اليوم، فقد ضم اللقاء سفيرة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين”.

ويشار إلى أن القائد العام قد حضر الأربعاء مناورة عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية بين اللواء “106” مجحفل واللواء “طارق بن زياد المعزز” تحاكي طرد “إرهابيين” والقضاء عليهم بعد تمكنهم من التسلل إلى البلاد واحتلالهم مدينتين ليبيتين.