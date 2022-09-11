مكافحة الأمراض: لا إصابات بكورونا ولا وفيات ولا حالات حرجة 

أخبارليبيا24

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بكورونا ولا تسجيل أي وفيات.

وأوضح المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه استلم أمس السبت، عدد (51) عينة، بينها عدد (51) عينة سالبة، بنسبة الحالات الموجبة (00 %).

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لم يتم تسجيل أي حالات حرجة، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (17) حالة شفاء.

ولفت المركز، إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 506.889 حالة، والحالات النشطة 12 حالة، والمتعافين 500.440 حالة، والوفيات 6.437 حالة.