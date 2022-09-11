وزيرة الخارجية تشارك في اجتماع لجنة المساهمات الدولية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2022

شاركت معالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في اجتماع لجنة متابعة المساهمات الدولية لليبيا الثالث بحضور أعضاء اللجنة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة راشد أبوغفة، ومدير إدارة الموسسات بوزارة المالية مصطفى كشادة ورئيس قسم المساهمات بوزارة الخارجية عباس المزوغي.

وبين المكتب الإعلامي الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع نتائج الاجتماع الثاني وما توصلت إليه اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم “325” لعام 2022م، لحصر ومراجعة الاستحقاقات القائمة على الدولة كمساهمات لدى المنظمات الدولية والإقليمية، وتحديد أولوية الصرف، كما أوصت بضرورة وضع التوصيات الخاصة بالاجتماع الثالث وتطبيقها؛ لتسهيل العمل وحلحلة أي عراقيل للاجتماعات القادمة.