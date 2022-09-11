المشير حفتر يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي في بنغازي 

العنوان – بنغازي

أعلن مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم الأحد، أن القائد العام المشير خليفة حفتر استقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير.

وذكر مكتب الإعلام أن سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين كانت رفقة سولير أثناء استقبالهم في مكتب المشير حفتر في بنغازي.

وقبل يومين سلم المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعبر سولير عن تطلعه والشعب الفرنسي للمزيد من التعاون على كافة الأصعدة، لتوطيد العلاقات التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي يأمل أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة.