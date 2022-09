الجيلاني: اجتماع مرتقب لتوقيع اتفاق أمنى يضم مناطق الساحل من جنزور إلى رأس جدير وجبل نفوسة

ليبيا – أفاد النائب الأول لرئيس مجلس أعيان وحكماء الزاوية جمعة الجيلاني بأن القيادات العسكرية من جميع الأطراف التي وقعت على اتفاق أمني أخير، أكدت رفضها لأي صدام مسلح، والالتزام بالاتفاق الذي وقع بعد اشتباكات ورشفانة.

الجيلاني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الأطراف العسكرية المعارضة لحكومة تصريف الأعمال تسعى الآن لإجراء الانتخابات للخروج من الانقسام السياسي.

وأشار إلى عزمهم عقد ملتقى الأسبوع القادم تشارك فيه كل الأطراف لدعم الاستقرار عبر توقيع اتفاق يضم مناطق الساحل من جنزور إلى رأس جدير وجبل نفوسة بالكامل.

