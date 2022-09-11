بالصور .. إغلاق صيدليات وعيادات مخالفة في زلة

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أغلق مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفرة، عددا من الصيدليات والعيادات المخالفة للاشتراطات الصحية، في مدينة زلة، وتمت إحالتها إلى جهات الاختصاص.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية موسعة قام بها مفتشو المكتب رفقة رئيس نيابة الجفرة وفرع الحرس البلدي الجفرة وقسم البحت الجنائي وجهاز الامن الداخلي، استهدفت الصيدليات والعيادات بمدينة زلة.

ووفق بيان لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، فقد جاءت الجولة للتأكد من التزام الصيدليات بالاشتراطات الصحية.