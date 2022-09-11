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بالصور .. إغلاق صيدليات وعيادات مخالفة في زلة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أغلق مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفرة، عددا من الصيدليات والعيادات المخالفة للاشتراطات الصحية، في مدينة زلة، وتمت إحالتها إلى جهات الاختصاص.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية موسعة قام بها مفتشو المكتب رفقة رئيس نيابة الجفرة وفرع الحرس البلدي الجفرة وقسم البحت الجنائي وجهاز الامن الداخلي، استهدفت الصيدليات والعيادات بمدينة زلة.

ووفق بيان لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، فقد جاءت الجولة للتأكد من التزام الصيدليات بالاشتراطات الصحية.

 

 

 

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الحرس البلدي الجفرة مدينة زلة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفرة

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الوطن الليبية

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