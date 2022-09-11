دبرز: عقيلة وحفتر أدركا أن قواعد اللعبة تغيرت وزيارة قطر امتداد لتقارب دولي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز، إن تقارب عقيلة صالح مع قطر، هو امتداد لتقارب دولي وإقليمي متماثل.

وأضاف عضو مجلس الدولة الاستشاري، في تصريحات صحفية، أن عقيلة وحفتر أدركا تمامًا أن قواعد اللعبة تغيرت، وعليهم أن يواكبا أو يتخلفا عن الركب، وبالتالي سيكون تخلفهم مكلفًا جدًا.

وأوضح دبرز أن حفتر تراجع عن مواقفه السابقة، بسبب الملاحقة القضائية التي لم تكتمل فصولها أمام القضاء الأمريكي، وتعتبر في مراحل متقدمة إلى حد ما.

وأشار إلى أن حفتر اضطر إلى البحث عن قنوات للتواصل، وتوطيد العلاقات مع مختلف الأطراف، مؤكدًا أن الانسداد الحاصل سوف يلقي بضلاله وانعكاساته السلبية التي تحتاج ولو جزئيا إلى إجراء بعض التواصلات الايجابية.