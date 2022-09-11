النائب العام: البدء في إزالة 31 مبنى على مسار منظومة النهر في بنغازي 

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أكد مكتب النائب العام، إزالة 31 مبنى تم تشييده على مسار منظومة النهر الصناعي في مدينة بنغازي بالمخالفة للتشريعات؛ وسد فتحات تمديد المياه غير الشرعية.

وأضاف المكتب أن إجراءات الرصد أسفرت عن إثبات 21 واقعة تعدٍّ طالت مسار منظومة النهر الفرعية بنغازي، عند المحطة (200+12)؛ ومن المحطة (485+15)، حتى المحطة (326+17).

وكشف المكتب أن أعمال حصر ورصد التعديات على مسار النهر الصناعي الممتد من خزان الطليحة حتى طريق الهواري، مازالت قائمة بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

يشار إلى أن أعمال الإزالة جاءت بعد توجيهات النائب العام للجهات الضبطية، بمباشرة إجراءات الاستدلال لرصد وحصر التعديات على الأراضي الواقعة في مسار إمداد مدينة بنغازي بالمياه.

وشدد النائب العام في توجيهاته على ضرورة تحديد هوية مرتكبي التعديات لاتخاذ التدابير بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.