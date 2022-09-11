حفتر يستقبل المبعوث الفرنسي في بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2022

استقبل القائد العام للجيش خليفة حفتر المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” وسفيرة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين“

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن اللقاء عقد بمكتب قائد الجيش في مدينة بنغازي دون كشف مزيد من التفاصيل حول محاور اللقاء.

وكان المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا زار بول سولير، التقى عددا من المسؤولين بالمنطقة الغربية منهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.