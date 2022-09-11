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عقيلة صالح يبحث مع أمير قطر آخر الأوضاع في ليبيا 

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – الدوحة 

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأحد مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. 

وأطلع صالح أمير قطر، على تطورات الأوضاع في ليبيا، معربا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره على دعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها. مع ، الذي يزور الدوحة.  

وتأتي زيارة صالح إلى الدوحة، بعد يومين من زيارة مماثلة قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والتقى خلالها أمير قطر.  

وجدد آل ثاني التأكيد على موقف دولة قطر تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار، من أجل وحدة ليبيا واستقرارها. 

وبحث الجانبان أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. 

ووصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، يوم أمس السبت، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. 

وكان في استقباله والوفد المرافق له، بحسب وكالة الأنباء القطرية، لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبدالله الغانم، وأمين عام المجلس أحمد بن ناصر الفضالة. 

كما كان في استقباله، سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد بن محمد زابن الدوسري، وسفير ليبيا لدى قطر محمد مصطفى اللافي. 


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صحيفة العنوان الليبية

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