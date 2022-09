حسني بي عن تخفيض الأسعار بنسبة تقارب الـ 90%: شيء غريب ولايمكن أن يكون تعديلًا أو تسوية سوق

ليبيا – قال رجل الأعمال الليبي حسني بي إن هناك أخبارًا متداولة عن تخفيضات في عدة منتجات بدءًا من السيارات المستعملة إلى الإلكترونات وذهابًا للأثاث والسجاد مرورًا بالمواد الغذائية (والتي قد تكون منتهية الصلاحية).

بي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” أضاف: “الكثير يسألني عن ماذا يجري بالسوق، والبعض يجيب أن التخفيضات نتاج منافسة تجارية، والآخرون يروجون أن ترجيح التخفيضات الكبيرة راجع إلى انخفاض نوالين النقل البحري من موانئ الصين إلى الموانئ الليبية بمقدار 10 آلاف دولار الحاوية 40 قدمًا (60%)، والاقتصاديون متخوفون ومندهشون وبعضهم يقر ويبرر عن دخول ليبيا في مرحلة كساد اقتصادي ما بعد التضخم الركودي المعاش”.

وتابع قائلًا: “شخصيًا أرجح أن تأثير انخفاض النوالين قد لا يؤثر في تخفيض عام للأسعار بما يتعدى 10%، وأن التصحيح السعري الناتج عن التضخم الركودي قد لا يؤثر بالانخفاض ما يتعدى 20%”.

وواصل حديثه: “ولكن من المذهل أن تنخفض الأسعار للمواد المعمرة والأثاث أكثر من 40% أو أن تصل بالسجاد إلى 90% (أو 10% من قيمته نهاية عام 2021)، هذا الكم من التخفيض لا يمكن أن يكون تعديلًا أو تسوية سوق هناك شيء غريب”.

وأكد بي بالقول أنه إذا صح ما يتداول من تخفيضات تقارب 90% قد يرجح هذا التخفيض إلى تصفية نهائية لأعمال وأنشطة اقتصادية أو قد يقودنا إلى التفكير الأبعد إلا وهو أموال غير مشروعة كان يستثمرها مكتسبوها يغسلونها من خلال أعمال مشروعة ورأو الآن الحاجة الملحة لتسييل قيمتها، تخوفًا من ملاحقات قانونية من قبل النيابة العامة أو لتمويل أعمال بديلة، أتمنى ألا تكون أعمالًا تخالف القانون.

وختم بي حديثه بالقول: “لا يمكن القبول بالقول إن انخفاض النقل أو الركود كان سببًا في تخفيضات بهذا الكم من النسب تتعدى 50% وتصل 90%، حتى وإن كان هذا التخفيض في صالح المستهلك، فهنيئًا للمستهلك”.

