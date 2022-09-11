الميهوب: عملية القضاء على “دقنو” شبيهة بعملية القضاء على “البغدادي”

الوطن| رصد

صرّح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، أنّ عملية القوات المسلحة للقضاء على “دنقو” شبيهة بعمليات القضاء على زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي “أبو بكر البغدادي” قبل سنوات.

وقال الميهوب، في تصريحات صحفية، إنّ “القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر تطارد الإرهابيين عبر الأراضي الليبية للقضاء عليهم”، مؤكّدًا أنّ مجلس النواب المنتخب في العام 2014 قد عيّنه لـ”تخليص البلاد من القوى الإرهابية التي كانت تهاجم الليبيين والعرب والغربيين على أرضنا” وفق قوله.

وأضاف الميهوب: “هذه العملية هي رد عادل على مذبحة إخواننا المصريين الأبرياء الذين كانوا يعملون في ليبيا لإطعام أسرهم واستهدفهم هؤلاء الوحوش وستواصل القوات المسلحة محاربتهم إلى جانب قوات مكافحة الإرهاب التابعة للتحالف العربي والأصدقاء في العالم وسنهزم هذا التهديد الإرهابي”.