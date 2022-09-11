أمير قطر يستقبل عقيلة صالح بالدوحة

استقبل امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاحد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم،.

وجدد أمير دولة قطر خلال اللقاء التأكيد على موقف بلاده تجاه الشعب الليبي ودعم تطلعاته من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وكان صالح قد بدأ زيارة رسمية الى قطر أمس السبت، برفقة وفد مرافق له تضمن حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وأحمد بن ناصر الفضالة أمين عام المجلس، وخالد بن محمد زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا، ومحمد مصطفى اللافي سفير ليبيا لدى الدولة“.