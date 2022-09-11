صالح يبحث مع أمير قطر المستجدات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2022

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم.

وبين المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أن اللقاء الذي عقد في الديوان الأميري اليوم الأحد، بحث أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وجدد أمير قطر التأكيد على موقف دولة قطر تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.