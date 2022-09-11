خلال 24 ساعة..مكافحة الأمراض لا حالات كورونا ولا وفيات 

العنوان – طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أنه لن تسجل إصابات بكورونا خلال 24 ساعة الماضيةـ موضحًا أن نسبة الحالات الموجبة (00 %).

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه استلم أمس الأحد، عدد (51) عينة، لافتا إلى أنه لم تسجل أي وفيات.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه من إجمالي العينات أظهرت النتائج أن من بينها عدد (51) عينة سالبة.

ولفت المركز إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات حرجة، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (17) حالة شفاء.

وذكر المركز، أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 506.889 حالة، والحالات النشطة 12 حالة، والمتعافين 500.440 حالة، والوفيات 6.437 حالة.