بالخير: البرلمان طلب الملاحظات الفنية على قانون الانتخابات.. والمفوضية بعيدة عن التجاذبات السياسية

ليبيا – قال عبد الحكيم بلخير عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن البرلمان طلب الملاحظات الفنية على قانون الانتخابات من المفوضية.

بالخير وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن المفوضية في الوقت الراهن تُعد الملاحظات بالفنية بشأن الصعوبات التي واجهت المفوضية في تطبيق قانون الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

وبين أن المفوضية بصدد إعداد كافة المقترحات، ومن ثم إرسالها للجهة التشريعية خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها.

ولفت إلى أنه حال تحديد موعد الانتخابات، فإن المفوضية تقرر فتح باب تسجيل الناخبين في الوقت الذي تراه مناسبًا، خاصة أن كل من بلغ سن الـ18 عامل من حقه التسجيل في الانتخابات.

وأشار إلى أن بعض الملاحظات التي جرت أثناء تسليم بطاقات الناخبين يتم العمل على تلافيها حال فتح السجل مجددًا.

وبشأن الانقسام السياسي الحالي والحكومة التي يفترض أن تتعامل معها المفوضية، أوضح بالخير أن المفوضية تتبع البرلمان بشكل مباشر، كما أنها تنسق مع الإدارات المعنية والمدارس، وأنها بعيدة عن التجاذبات السياسية والانقسامات.

