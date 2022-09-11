عبدالجليل وحماد يناقشان ضرورة النهوض بقطاع الصحة

الوطن|رصد

ناقش الناطق باسم الحكومة الليبية ووزير الصحة بالحكومة عثمان عبد الجليل مع وزير التخطيط والمالية أسامة حماد ضرورة النهوض بقطاع الصحة وتقديم الدعم المالي اللازم حتى يتمكن قطاع الصحة من القيام بمهامه المنوطة و تقديم خدمات طبية متقدمة للمواطن الليبي.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر وزارة التخطيط والمالية ببنغازي لبحث سبل دعم المستشفيات والمراكز التخصصية المهمة من خلال دعم بند التحسين والعلاج لحل المختنقات العاجلة بهذه المستشفيات.

وأثنى عبدالجليل على التجاوب الكبير الذي أبداه السيد معالي وزير التخطيط والمالية في دعم قطاع الصحة.