المريمي: الحل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متزامن

أكد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن حكومة الدبيبة تتحالف مع المليشيات، ولا تريد الانتخابات ولا استقرار البلاد، مشددا على أن الدبيبة مُتشبث بالسلطة، وكل ما تقوم به حكومته من أعمال، غير دستورية ويعاقب عليها القانون.

وقال المريمي، في تصريحات صحفية: “انتشار حالة الفوضى في طرابلس، يحول دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي، والعاصمة تقع تحت سيطرة المليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون التي تنشر الفوضى وتمارس حالة من العبث بحق الجميع”.

وأضاف “إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، هو الحل لما يجري في البلاد، ولابد أن تتفق الأطراف الليبية جميعها على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وقبول نتائجها، من أجل استقرار البلاد”.

وتابع “مجلس النواب سبق وأصدر القوانين اللازمة للعملية الانتخابية، لكن الميليشيات الإجرامية، والتدخلات الأجنبية حالتا دون ذلك، ونأمل أن يضطلع المبعوث الأممي الجديد عبدالله باثيلي، بدوره في مساعدة #ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة، وأن يعمل مع الجهات ذات العلاقة في المساهمة في إجراء الانتخابات المُعطلة”.

واستطرد “لجنة المسار الدستوري لا تزال قائمة ولم يُقفل بابُها، وكذلك حوار عقيلة صالح، وخالد المشري، نأمل استئناف الحوار خلال المدة القريبة المقبلة، لما له من أهمية في تقريب العملية الانتخابية”.