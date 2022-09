حُقَن مُعبّأة ومَرمية مجهولة المحتوى ومُخلفات طبية بمركز بنغازي الطبي.. والجهات المختصة تحقق

ليبيا – استدعت اللجنة المكلفة بالتفتيش من قبل وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم 30 مسؤولًا في مركز بنغازي الطبي 1200، للتحقيق معهم واتخاذ كامل الإجراءات القانونية المعمُول بها في الدولة الليبية.

المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية أفاد بأن مركز بنغازي الطبّي 1200 يشهد استهتارًا بحياة المُواطنين وكوادر طبية تُسيء مُعاملة المرضى والمُرافقين، بالإضافة إلى وجود قوارض وحشرات وانتظار بالساعات لحالاتٍ خطيرة وحرجة، وأغذية ومحاليل فاسدة ومُنتهية الصلاحية، وغياب شبه تام للأطباء والمُمرّضين ومُكافحة العدوى ودكاترة التغذية في أروقة المُستشفى.

وأشار المكتب الإعلامي إلى تهرب للمسؤولين بمجرّد الدخول المُفاجئ للجنة المكلّفة بالتفتيش التي لاحظت أن مُعظم الأقسام لا يُوجد بها أحد للعناية بالمَرضى وتقديم الخدمة الطبية لهم.

كما التقت اللجنة مع عددٍ من المُواطنين واستمَعت لشكواهم ومُعاناتهم المَريرة في المركز الطبي، خاصةً صُور الأشِعة، ومنهم حالات تم تحويلها مِن خارج مدينة بنغازي،والعثور داخل عناية الأطفال على أدويةٍ يتم تخزينها بدون تبريد، علاوةً على عدم التقيّد والالتزام بالإجراءات الاحترازية ما يجعل التلوّث بنسبة كبيرة جدًا، مما يُشكل خطرًا على سلامة وأرواح المُواطنين المُترددين على المركز.

واكتشف أعضاء ومختصو اللجنة المكلفة تجاوزاتٍ كارثية لا تُعد ولا تُحصى وقامت بتوثيقها بالكامل، بحضُور المُختصّين من أعضاء اللجنة، حيث وَجدت مُخلفات طبية مُختلِطة بمُخلفات الطعام عكسَ ما هو مُتعارف عليه بالقطاع الصحّي، بالإضافة إلى حُقَن مُعبأة ومَرمية مجهولة المُحتوى وعدم وجُود تبريد في قسم عناية القلب.

