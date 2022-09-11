أعيان الزاوية: توصلنا لاتفاق مبدئي لمنع الحرب في منطقة الجفارة بالكامل

قال عضو مجلس حكماء وأعيان مدينة الزاوية، البشتي الزحوف، إنهم توصلوا لاتفاق مبدئي للتهدئة ومنع الحرب في منطقة الجفارة بالكامل، لافتًا إلى أنهم نسعون إلى الوصول لاتفاق نهائي.

وأكد الزحوف في تصريحات صحفية انهم مستمرون في جهود التهدئة والتواصل مع كل الأطراف العسكرية والاجتماعية والسياسية في المنطقة لمنع الحرب.

ولفت الزحوف إلى أن الاتفاق النهائي يجب أن يسبقه جلوس الأطراف العسكرية المختلفة بشكل مباشر والوصول إلى اتفاق صلح، وجميع الأطراف مستعدة للجلوس والتحاور.