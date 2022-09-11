خلال لقائه السفير الإيطالي.. اللافي يشدد على ضرورة حسم المسار الدستوري

أخبار ليبيا 24

شدد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، عبر حسم المسار الدستوري وتحديد مدد زمنية محددة للاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا على اهتمام المجلس الرئاسي وتركيزه على استكمال ملف المصالحة.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بمقر ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، والذي جرى خلاله استعراض آخر المستجدات السياسية، عقب لقاء برلين حول ليبيا، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وثمن اللافي بحسب بيان المجلس دور إيطاليا في تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، على إجراء انتخابات التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وجدد سفير إيطاليا، جوزيبي بوتشينو، تأكيده على استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي، الذي يسعى إلى العبور بالبلاد إلى بر الأمان، من خلال مشروع المصالحة الوطنية.

يذكر أن السفير الإيطالي أجرى خلال الأيام الماضية عدة لقاءات في طرابلس، شملت كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية موسى الكوني لبحث مستجدات العملية السياسية.