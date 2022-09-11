ليبيا الان

الصلابي: القرضاوي رمز الإسلام الذي هاجم الأنظمة المشوهة للشرفاء

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأ علي الصلابي، القيادي الليبي في تنظيم الإخوان المسلمين والمقيم في تركيا، المدعو يوسف القرضاوي، الرئيس السابق لما يعرف “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” والهارب من مصر ومقيم في قطر، بعيد ميلاده معتبرا إياه رمز من رموز الإسلام.

وكتب الصلابي على فيسبوك: “مناضل حكم عليه من طرف حكم العسكر في مصر وتم وصفه بالإرهاب من دول الفساد والاستعباد” على حد تعبيره.

وأشار إلى أقواله، والتي من بينها: “تزوير الانتخابات من أكبر الكبائر، وكبت الحريات من أكبر الكبائر .. والدول والأنظمة التي تشوه الشرفاء ستنكشف مهما طال الزمن” على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك