الصلابي: القرضاوي رمز الإسلام الذي هاجم الأنظمة المشوهة للشرفاء

هنأ علي الصلابي، القيادي الليبي في تنظيم الإخوان المسلمين والمقيم في تركيا، المدعو يوسف القرضاوي، الرئيس السابق لما يعرف “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” والهارب من مصر ومقيم في قطر، بعيد ميلاده معتبرا إياه رمز من رموز الإسلام.

وكتب الصلابي على فيسبوك: “مناضل حكم عليه من طرف حكم العسكر في مصر وتم وصفه بالإرهاب من دول الفساد والاستعباد” على حد تعبيره.

وأشار إلى أقواله، والتي من بينها: “تزوير الانتخابات من أكبر الكبائر، وكبت الحريات من أكبر الكبائر .. والدول والأنظمة التي تشوه الشرفاء ستنكشف مهما طال الزمن” على حد قوله.