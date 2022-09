بنغازي | إطلاق حملة أمنية عاجلة حيال العمالة والباعة المتجوّلين

ليبيا – أعلن وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم عن إطلاق حملة أمنية دقيقة التنفيذ وعاجلة حيال العمالة والباعة المتجوّلين الذين لا يملكون أي مُستندات إقامة رسمية، سواء بطاقات الحصر أو شهائد صحّية أيًا كان النشاط الذي يُمارسونه.

المكتب الإعلامي لوكيل الوزارة أكد أنه ستتم مُحاسبة كل صاحب نشاط لا يملك أذن مُزاولة، وإن مَن يقُوم بتوظيف أو تشغيل أيّ شخص دون إجراءات صحية وقانونية ووقائية تحت أي بند وأي سبب سيتعرّض للمُساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يتعلق بشكلٍ مُباشر بتهديد الأمن القومي والأمن الغذائي والأمن الدوائي.

وحذر اقعيم المُخالفين وتُجار البشر بأنه سيتم الضرب بيد من حديد وفرض هَيبة القانون والدولة، داعيًا المُواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان التي قُرّر تشكيلها بهذا الصدد والتي ستباشر عملها ميدانيًا بعد15 يومًا من تاريخ هذا التعميم.

اقعيم شدد على أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة استيفاء إجراءاتهم والرخص التجارية الخاصة بهم والالتزام بالقانون وفقًا للشروط واللوائح الليبية.

