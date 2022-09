ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب أنه حتى الآن لا يوجد تأثير لدرجات الحرارة في ساعات الطرح.

التائب أوضح في تصريح لشبكة”لام” أن تأثير درجات الحرارة في الغالب يكون عند الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة ويستمر لعدة أيام متتالية.

وأشار إلى أن ساعات طرح الأحمال هذا اليوم ستكون مقسمة على فترتين.

