الزغيد: قطر دولة فعالة في الخليج.. وأنا متفائل بزيارة عقيلة

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تلقى دعوة من دولة قطر لتبادل الآراء وإخراج ليبيا من مرحلة الاختلافات السياسية، وقد استقبلته قطر استقبالا كبيرا.

أضاف في تصريحات صحفية، أن قطر دولة فعالة في مجلس التعاون الخليجي، لذلك أنا متفائل بهذه الزيارة، وستكون لها إيجابيات ونتائج طيبة في إخراج ليبيا من أزمتها.

وتابع قائلاً: “لن تكون هناك حكومة ثالثة بعد تمكين حكومة فتحي باشاغا الشرعية المنتخبة من مجلس النواب، وستُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدعم منها، ووجود حكومة الوحدة الوطنية أربكنا وأربك الليبيين، وقد طالبنا قبل انتهاء شرعيتها بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لكنها رفضت”.